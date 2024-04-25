25 апреля

24 апреля

Популярное

В Чите на 9 мая трижды будут палить из пушки

В Чите на 9 мая трижды будут палить из пушки
Общество,  Фото:из архива
Выстрел гаубицы прозвучит одновременно с гимном Российской Федерации

Гаубица Д-30 выстрелит три раза во время церемонии полуденного выстрела (0+) 9 Мая на смотровой площадке Читы.

Церемония пройдёт ровно в 12:00 возле часовни Александра Невского на Титовской сопке. Там соберутся военные, юнармейцы, суворовцы и представители власти. Выстрел гаубицы прозвучит одновременно с гимном Российской Федерации, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

До полуденного выстрела в Чите пройдёт традиционный военный парад. Впервые в этом году 9 Мая на скалах Сухотино встретят «Рассвет Победы» (0+), также во время праздничных гуляний можно будет подкрепиться солдатской кашей и побывать на творческих площадках, которые будут ждать гостей на площади Ленина, Театральной площади, парке Дома офицеров и в других местах.


Чита 9 мая День Победы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите на 9 мая трижды будут палить из пушки
В Чите на 9 мая трижды будут палить из пушки
Общество, 25.04.2024
Выстрел гаубицы прозвучит одновременно с гимном Российской Федерации
В Бурятии стартовал чемпионат по армейскому тактико-стрелковому многоборью
В Бурятии стартовал чемпионат по армейскому тактико-стрелковому многоборью
Общество, 25.04.2024
Соревнования посвящены памяти Героя России Виталия Сукуева
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о ВИЧ
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о ВИЧ
Общество, 25.04.2024
С лекцией выступил психолог наркодиспансера 
Суд в Бурятии оштрафовал и выдворил иностранца
Суд в Бурятии оштрафовал и выдворил иностранца
Общество, 25.04.2024
Молодой человек нарушил срок пребывания в стране 
В Бурятии поймали водителей, перевозящих детей без автокресел
В Бурятии поймали водителей, перевозящих детей без автокресел
Общество, 25.04.2024
На автомобилистов составили административные протоколы
Улан-удэнцев призывают не жечь траву на кладбищах
Улан-удэнцев призывают не жечь траву на кладбищах
Общество, 25.04.2024
О возгорании следует сообщить в пожарную охрану
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2024»
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2024»
Общество, 25.04.2024
В конкурсе участвовали восемь педагогов бурятского языка
Жителей Бурятии припугнули бешенством
Жителей Бурятии припугнули бешенством
Общество, 25.04.2024
Специалисты объяснили, как не умереть от опасного заболевания
Несколько улиц в Улан-Удэ останутся без света
Несколько улиц в Улан-Удэ останутся без света
Общество, 25.04.2024
Запланированы ремонтные работы 
В Бурятии сельчане боятся отпускать детей в школу из-за лихих автомобилистов
В Бурятии сельчане боятся отпускать детей в школу из-за лихих автомобилистов
Общество, 25.04.2024
Ребятишки там в любой момент рискуют угодить под колёса
Пропавшую пенсионерку из Улан-Удэ нашли в автобусе
Пропавшую пенсионерку из Улан-Удэ нашли в автобусе
Общество, 25.04.2024
Она ушла из дома и отправилась в Кяхту

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^