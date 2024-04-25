В Чите на 9 мая трижды будут палить из пушки

Общество, Фото: из архива

Выстрел гаубицы прозвучит одновременно с гимном Российской Федерации



Гаубица Д-30 выстрелит три раза во время церемонии полуденного выстрела (0+) 9 Мая на смотровой площадке Читы.



Церемония пройдёт ровно в 12:00 возле часовни Александра Невского на Титовской сопке. Там соберутся военные, юнармейцы, суворовцы и представители власти. Выстрел гаубицы прозвучит одновременно с гимном Российской Федерации, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.



До полуденного выстрела в Чите пройдёт традиционный военный парад. Впервые в этом году 9 Мая на скалах Сухотино встретят «Рассвет Победы» (0+), также во время праздничных гуляний можно будет подкрепиться солдатской кашей и побывать на творческих площадках, которые будут ждать гостей на площади Ленина, Театральной площади, парке Дома офицеров и в других местах.





