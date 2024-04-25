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В Бурятии поймали водителей, перевозящих детей без автокресел

В Бурятии поймали водителей, перевозящих детей без автокресел
Общество,  Фото:Госавтоинспекция Бурятии
На автомобилистов составили административные протоколы

В Иволгинском районе дружинники вместе с автоинспекторами проверили правила перевозки юных пассажиров. Профилактическое мероприятие прошло вблизи детского сада «Журавлёнок» села Сотниково.

Во время рейда сотрудники ГИБДД выявили 3 водителей, которые перевозили детей без использования детских удерживающих устройств – автокресел. На правонарушителей были составлены административные протоколы по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Автоинспекторы напомнили водителям, что главная функция автокресла – обеспечить безопасность ребёнка в случае аварии, экстренном торможении или резких манёврах.

- Нарушение правил перевозки юных пассажиров является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу их жизни и здоровью, - предупредили полицейские автомобилистов.

Дружинники добавили, что детское удерживающее устройство снижает вероятность смертельной травмы, а при его выборе обязательно следует учитывать вес, рост и возраст ребёнка, а также наличие сертификата, сообщает Госавтоинспекция Бурятии. 
ГИБДД ПДД дети

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