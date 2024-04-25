В Бурятии поймали водителей, перевозящих детей без автокресел

Общество, Фото: Госавтоинспекция Бурятии

На автомобилистов составили административные протоколы



В Иволгинском районе дружинники вместе с автоинспекторами проверили правила перевозки юных пассажиров. Профилактическое мероприятие прошло вблизи детского сада «Журавлёнок» села Сотниково.



Во время рейда сотрудники ГИБДД выявили 3 водителей, которые перевозили детей без использования детских удерживающих устройств – автокресел. На правонарушителей были составлены административные протоколы по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ.



Автоинспекторы напомнили водителям, что главная функция автокресла – обеспечить безопасность ребёнка в случае аварии, экстренном торможении или резких манёврах.



- Нарушение правил перевозки юных пассажиров является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу их жизни и здоровью, - предупредили полицейские автомобилистов.



Дружинники добавили, что детское удерживающее устройство снижает вероятность смертельной травмы, а при его выборе обязательно следует учитывать вес, рост и возраст ребёнка, а также наличие сертификата, сообщает Госавтоинспекция Бурятии.

