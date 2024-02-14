Подростки в улан-удэнском СИЗО сыграли в шагай наадан

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Соревнования приурочили к празднованию Белого месяца



В честь празднования Нового года по восточному календарю в улан-удэнском СИЗО №1 среди несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых прошёл турнир по бурятской народной игре шагай наадан.



В начале мероприятия ребята ознакомились с правилами и историей игры, в которой используются косточки бараньей лодыжки, после чего сыграли в эту и другие национальные игры.



По итогам турнира победителям и участникам соревнования вручены грамоты и сладкие призы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

