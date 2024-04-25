Бурятия присоединилась к съёмкам фильма ко Дню Победы

Фильм появится в Сети 9 мая



Блогеры крупного продюсерского центра «Инсайт Люди», (филиал которого работает и в Бурятии) снимают документальное кино «Забытые» (возрастное ограничение 6+). Это масштабный проект, который объединил блогеров из более чем 15 регионов России. Посвящён он 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



- Фильм, рассказанный героями и очевидцами, как мозаика реальных событий. В начале каждой из своих восьми новелл будет наталкивать нас на вопрос: «Для чего так важно помнить подвиги былых дней?». Ответ каждый зритель найдёт сам, но он точно никого не оставит равнодушным. Картины расскажут о войне памяти и переписанной истории, о реальных фактах попыток сноса памятников, о брендах, которые поддерживали фашизм и многом другом, - сообщают организаторы.



В съёмках также приняли участие резиденты отделения «Инсайт Люди» в Бурятии во главе с руководителем Ольгой Жигмитовой.



В Бурятии режиссёром-продюсером новеллы стал Булат Цыденешеев.



- В работе над проектом «Забытые» выступаю в роли режиссёра и продюсера. Прежде всего, меня вдохновляют истории людей, - это живые эмоции, которые мы стараемся передать через экран, чтобы не забывали. И я благодарен команде «Инсайт Люди» за возможность быть причастных к данному проекту, который должен достучаться до каждого сердца, - прокомментировал Булат Цыденешеев, резидент продюсерского центра «Инсайт Люди», генеральный продюсер кинокомпании Archi Films.



- Второй сезон команда Бурятии «Инсайт люди» принимает участие в масштабном проекте, посвящённом 9 мая. Для нас это большая честь и всегда память о не забытых и забытых героях. Процесс съёмок – это всегда единство профессиональных, неравнодушных, талантливых людей, и в этот раз мы вновь объединившись силами «Инсайт Люди», произвели съёмки в Закаменском районе. Режиссёр и продюсер — Булат Цыденешеев, продакшн Archi Films! А так же я очень рада, что на съёмки приехали Денис Вискер из Вологды, Аделя Баргамова из города Набережные Челны и Андрей Арушанян из Тамбова! С нетерпением ждём фильм! – поделилась Ольга Жигмитова, руководитель офиса «Инсайт люди» в Бурятии.



Фильм выйдет 9 мая на платформе Rutube после волны закрытых показов и мероприятий.



