В Улан-Удэ презентовали новый учебник по истории Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

К пособию прилагается рабочая тетрадь



Презентация учебно-методического комплекса по истории Бурятии (12+) для учащихся старших классов общеобразовательных школ прошла 25 марта в Улан-Удэ. В стенах Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова собрались представители министерства образования и науки РБ, коллектив авторов нового пособия, педагоги образовательных организаций республики, студенты и специально приглашённые гости. Также было организовано онлайн-подключение учителей из разных районов Бурятии.



- Мы обратили внимание, что многие, в том числе молодые, учителя перестали в рамках истории Отечества уделять внимание истории Бурятии и проводить аналогии событий, которые происходили в нашей республике, с событиями в истории нашего государства. Одной из проблем являлось то, что крайнее методическое пособие по истории Бурятии было единственным, под редакцией нашего великого учителя, наставника, профессора Ефрема Егоровича Тармаханова. К сожалению, с того времени прошло практически 15 лет. Новое учебное пособие – с древнейших времён до наших дней – позволяет давать информацию, элементы истории родного края, во время любых уроков по истории Отечества. Надо сказать, что, в определенной степени, мы предвосхитили федеральную повестку. Сейчас руководство запустило пилотный проект в 32 субъектах по подготовке учебников по истории родного края для 6-7 класса. И эта работа в нашей республике также уже ведётся, - отметил министр образования РБ Валерий Поздняков.



По информации министерства образования региона, на подготовку и издание учебного пособия было выделено 4, 3 млн, рублей, в том числе из республиканского бюджета 3, 3 млн. рублей. Ответственным редактором учебно-методического пособия, а также автором рабочей тетради является директор института истории и филологии Бурятского государственного университета, доктор исторических наук, доцент Николай Байкалов.



- Состав нашего методического комплекса – это три большие единицы: историко-культурный стандарт, учебное пособие и рабочая тетрадь. В составе авторского коллектива: 2 профессора, 5 докторов наук, 6 доцентов - и это только историки. Методические рекомендации разрабатывались кандидатами педагогических наук. Учебное пособие состоит из двух частей. Первая охватывает период с древности и по начало 20 века. Вторая часть охватывает новейший период – это начало 20 века до наших дней. В своём учебнике мы постарались построить материал как можно более интерактивно, поэтому весь учебник поделён на главы и параграфы и в них, помимо основного текста, выделены следующие тематические рубрики: «История в лицах», «Интересные факты», «Изучаем источник», - отметил Николай Байкалов.



Кроме этого, было отмечено, что все вопросы и задания поделены на три уровня: базовый, повышенный и высокий. Обе части сопровождаются справочными материалами, в них входят словарь терминов и понятий, синхронистическая таблица, которая позволяет обеспечить формирование целостной картины того, что происходило в регионе и того, что в этот период происходит в России и в мире, а также библиографический список, который поделён на основную и дополнительную литературу.



К данным двум частям была подготовлена рабочая тетрадь, она охватывает сразу весь период – с древности до наших дней.



Возрастное ограничение: 12+.

