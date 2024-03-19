Занятия проводились и по ночам
В Бурятии с военнослужащими общевойсковой армии провели тренировку по ориентированию на местности, сообщили в пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе занятий по военной топографии военнослужащие решали задачи ориентирования на местности с использованием карты и компаса.
- Маршрут движения подготовили инструкторы, имеющие опыт ведения боевых действий. Маршрут включал в себя засады условного противника и действия по различным вводным. На каждой контрольной точке были заложены листки с указаниями по нахождению следующей. Помимо работы с картой были отработаны вопросы движения по азимутам, подсчета пройденного расстояния, - сообщили в пресс-службе ВВО.
Кроме того, во время ночных занятий военнослужащие тренировались определять стороны света по местным предметам и звёздам.
В Бурятии военные тренировались в ориентировании на местности
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