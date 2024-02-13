Некоторых из них пришлось оштрафовать в двойном размере
В ушедшем 2023 году к административной ответственности за нарушение лесного законодательства в Бурятии привлекли 1232 человека. Почти половину из них – 610 – оштрафовали на 18 с лишним миллионов рублей.
При этом 212 нарушителей не заплатили по счетам вовремя и потому через суды с них взыскали двукратный размер от неуплаченной суммы, а это – более 6 миллионов. Кроме того, часть нарушителей привлекли к обязательным работам и аресту на срок до десяти суток.
Ещё 622 человека отделались предупреждениями – с учётом того, что они устранили последствия, очистив лесосеки от порубочных остатков после лесозаготовительных работ и убрав мусор, вывезенный в лес, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Контроль по оплате административных штрафов ведётся на постоянной основе. Мы провели 554 выезда совместно с УФССП по Бурятии для принудительного взыскания неуплаченных в срок штрафов, в ходе которых взыскали более миллиона рублей, – отметила начальник отдела административной практики и контроля за возмещением ущерба лесному хозяйству РАЛХ Эржэна Шабанова.
Бурятия разбогатела на 18 с лишним миллионов благодаря «лесным» нарушителям
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