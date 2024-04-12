Границы ТОР «Забайкалье» расширят

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Постановление подписал Михаил Мишустин



Границы территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» будут расширены, что позволит продолжить реализацию в регионе одного из инвестпроектов и подготовить новые площади для выращивания рапса, подсолнечника, овса, льна, пшеницы и других масличных и зерновых культур. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



«В состав ТОР войдут участки общей площадью 78,8 тысячи гектаров в шести районах Забайкальского края. Объём частных инвестиций в проект составит около 580 миллионов рублей. Новое сельхозпроизводство позволит создать около 170 рабочих мест», - сообщается на сайте Кабмина.



В августе 2022 года Михаил Мишустин посетил выставку предприятий–резидентов ТОР в Чите, где ему в том числе был представлен инвестпроект освоения залежных сельскохозяйственных земель для растениеводства.



Как сообщила директор «КРДВ Забайкалье» Дина Архипенко, границы территории опережающего развития расширены для инвестиционного проекта компании ООО «Терос ЗК», которая специализируется на сельском хозяйстве. Дополнительные участки под освоение залежных сельхозземель включены в состав ТОР в Приаргунском, Нерчинско-Заводском, Александрово-Заводском, Калганском округах, а также в Шилкинском и Газимуро-Заводском районах.



В прошлом году «Терос ЗК» обеспечила ввод больше 10 тысяч гектаров неиспользуемых пашен и стала лидером по освоению залежных земель среди сельхозпредприятий Забайкалья. В местах расположения полей агрохолдинга строятся рабочие базы с полной инфраструктурой, создаются рабочие места для местного населения. Большая часть продукции уходит на экспорт в КНР, а также российским предприятиям. Компания получила статус резидента ТОР в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

