Забайкалец лишился Toyota Land Cruiser Prado за повторную пьяную езду

Мужчина безуспешно пытался обжаловать приговор



Забайкальский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу 25-летнего жителя Тунгокоченского района. Мужчина пытался вернуть свой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который суд конфисковал в доход государства за повторную пьяную езду.



Его судили по статье «Управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».



По материалам суда, 4 марта пьяный мужчина управлял автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, передвигаясь по улицам посёлка Вершино-Дарасунский. Это продолжалось до тех пор, пока его не остановили сотрудники полиции.



Тунгокоченский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев, а также конфисковал его внедорожник в доход государства.



Мужчина пытался обжаловать приговор, предоставив суду договор купли-продажи автомобиля якобы заключённый перед совершением преступления. Однако суд апелляцию отклонил.



- Сторона обвинения обратила внимание суда на первоначальные показания подсудимого о принадлежности автомобиля именно ему, а также на другие доказательства, после чего апелляционная инстанция отнеслась к представленному договору критически, отклонила доводы защиты и оставила приговор без изменения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Решение суда вступило в законную силу.



