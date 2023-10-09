Мужчина безуспешно пытался обжаловать приговор
Забайкальский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу 25-летнего жителя Тунгокоченского района. Мужчина пытался вернуть свой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который суд конфисковал в доход государства за повторную пьяную езду.
Его судили по статье «Управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
По материалам суда, 4 марта пьяный мужчина управлял автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, передвигаясь по улицам посёлка Вершино-Дарасунский. Это продолжалось до тех пор, пока его не остановили сотрудники полиции.
Тунгокоченский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев, а также конфисковал его внедорожник в доход государства.
Мужчина пытался обжаловать приговор, предоставив суду договор купли-продажи автомобиля якобы заключённый перед совершением преступления. Однако суд апелляцию отклонил.
- Сторона обвинения обратила внимание суда на первоначальные показания подсудимого о принадлежности автомобиля именно ему, а также на другие доказательства, после чего апелляционная инстанция отнеслась к представленному договору критически, отклонила доводы защиты и оставила приговор без изменения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Решение суда вступило в законную силу.
Забайкалец лишился Toyota Land Cruiser Prado за повторную пьяную езду
Происшествия, Фото:
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