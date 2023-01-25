В аэропорту Иркутска задержали жителя Мурманска с марихуаной и амфетамином

Мужчина спрятал часть наркотиков в кармане
Транспортные полицейские на входном контроле аэровокзала внутренних авиалиний аэропорта Иркутска задержали 38-летнего жителя Мурманска.
- У мужчины в кармане брюк хранилось около одного грамма амфетамина, а в дорожной сумке в пластиковом контейнере – почти полтора грамма марихуаны. Впоследствии злоумышленник рассказал полицейским, что приобрёл наркотики через закладку посредством сети Интернет, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств». Мужчине избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.
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