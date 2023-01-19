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В Бурятии в столкновении «Хонды» и «Филдера» пострадала женщина

В Бурятии в столкновении «Хонды» и «Филдера» пострадала женщина
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло в Джидинском районе

Днём 18 января в Джидинском районе Бурятии столкнулись две легковушки.

- 45-летняя водитель автомобиля «Хонда Партнер», следуя по автодороге Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск, на 175 км совершила столкновение с автомобилем «Тойот Королла Филдер» под управлением водителя 1978 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель «Хонды» получила травмы различной степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ произошло два наезда на пешеходов, оба – на «зебрах».


ДТП

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