ДТП произошло в Джидинском районе
Днём 18 января в Джидинском районе Бурятии столкнулись две легковушки.
- 45-летняя водитель автомобиля «Хонда Партнер», следуя по автодороге Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск, на 175 км совершила столкновение с автомобилем «Тойот Королла Филдер» под управлением водителя 1978 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель «Хонды» получила травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ произошло два наезда на пешеходов, оба – на «зебрах».
В Бурятии в столкновении «Хонды» и «Филдера» пострадала женщина
Происшествия, Фото:
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