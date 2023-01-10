В Улан-Удэ нашли мёртвыми двух девочек





- Прокуратура республики поставила на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого следственным отделом по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия по факту гибели двух несовершеннолетних девочек. Прокуратурой организованы надзорные мероприятия в органах и учреждениях системы профилактики, направленные на установление причин и условий, повлекших смерть несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.









В Улан-Удэ выясняют обстоятельства гибели двух девочек-подростков. Тела несовершеннолетних нашли у многоэтажного дома на улице Ключевская, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.Источник телеканала рассказал, что девочки приехали в Улан-Удэ из села Исинга. Других сведений о погибших пока нет.По факту происшествия возбуждено уголовное дело.