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Молодой забайкалец стащил одежду на глазах у сотрудников магазина

Молодой забайкалец стащил одежду на глазах у сотрудников магазина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Работники торгового зала не смогли его остановить

В Чите работник магазина одежды позвонил полицию с заявлением о дерзком грабеже. Неизвестный молодой человек схватил кучу одежды с торговых стоек и сбежал. Сумма ущерба составила около 18 тысяч рублей.

- Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что покупатель взял с торговых стоек несколько брюк и трико, свитеров и курток и, не оплатив товар, скрылся. Работники торгового зала не смогли его остановить, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Вскоре подозреваемый был пойман. Им оказался 18-летний житель посёлка Дарасун Карымского района. От него были получены признания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Часть похищенных вещей изъяли. Подозреваемого посадили в изолятор временного содержания.

грабеж

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