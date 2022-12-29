Работники торгового зала не смогли его остановить
В Чите работник магазина одежды позвонил полицию с заявлением о дерзком грабеже. Неизвестный молодой человек схватил кучу одежды с торговых стоек и сбежал. Сумма ущерба составила около 18 тысяч рублей.
- Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что покупатель взял с торговых стоек несколько брюк и трико, свитеров и курток и, не оплатив товар, скрылся. Работники торгового зала не смогли его остановить, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Вскоре подозреваемый был пойман. Им оказался 18-летний житель посёлка Дарасун Карымского района. От него были получены признания.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Часть похищенных вещей изъяли. Подозреваемого посадили в изолятор временного содержания.
Молодой забайкалец стащил одежду на глазах у сотрудников магазина
Происшествия, Фото:
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