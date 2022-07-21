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В Иркутской области пьяный водитель «Лэнд Крузера» устроил смертельное ДТП

Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Водитель легковушки скончался на месте

«Тойта Лэнд Крузер» и «Тойота Королла Филдер» столкнулись 20 июля около 15 часов на автодороге под Усть-Кутом в Иркутской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, 64-летний водитель «Лэнд Крузера» не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с «Филдером», за рулём которого находился 58-летний мужчина. Водитель универсала скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, автомобилист, управлявший внедорожником, имел признаки алкогольного опьянения, уточнили в Главном управлении МВД по региону.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. 
Иркутск ДТП

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