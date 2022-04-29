Мужчина зарезал сожителя своей сестры
Вечером 24 апреля в селе Тресково Кабанского района Бурятии был убит 29-летний местный житель. Обвинение предъявили 32-летнему брату сожительницы покойного мужчины, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.
По данным следствия, обвиняемый живёт в посёлке Селенгинск, а к праздникам приехал в гости к сестре и её сожителю в село Тресково. 24 апреля в течение дня они вместе употребляли алкоголь. Под вечер сестра с другими родственниками уехала, оставив в доме брата и сожителя. Мужчины продолжили распивать спиртное.
Через некоторое время гость вспомнил, что когда-то давал на сохранение сожителю сестры небольшую сумму денег и стал требовать их обратно. Из-за этого мужчины поссорились и подрались. В ходе потасовки гость схватил нож и нанёс им множество ударов по телу противника.
Позже нападавший опомнился и попытался оказать раненому помощь. Но так как был сильно пьян, смог только облить его тело зелёнкой.
Спустя короткое время от полученных травм сожитель сестры скончался на месте. Убийца позвонил родственникам и рассказал им о случившемся. После оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы.
Обвиняемому избрана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Бурятии убийца залил окровавленную жертву зелёнкой
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина зарезал сожителя своей сестры
Проверку пришлось проводить полиции
Часть останков женщина закопала в ограде, остальное сожгла в печи
Крупный пожар ликвидировали ночью 29 апреля
Вора нашли и задержали росгвардейцы
Подросток ушёл из одного села в другое
У мужчины изъяли патроны, три единицы оружия и бездымный порох
Ребёнок без вести пропал два дня назад
Пожар локализовали накануне
Синтетические наркотики поступали в Улан-Удэ из Новосибирска и Читы
Сумма ущерба превысила 840 тысяч рублей
Пожар произошёл ночью
О женщине ничего не было известно более месяца
Мужчина признал свою вину
На уличного музыканта, игравшего на гитаре, напали на «Арбате»