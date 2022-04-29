В Бурятии убийца залил окровавленную жертву зелёнкой

Мужчина зарезал сожителя своей сестры



Вечером 24 апреля в селе Тресково Кабанского района Бурятии был убит 29-летний местный житель. Обвинение предъявили 32-летнему брату сожительницы покойного мужчины, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый живёт в посёлке Селенгинск, а к праздникам приехал в гости к сестре и её сожителю в село Тресково. 24 апреля в течение дня они вместе употребляли алкоголь. Под вечер сестра с другими родственниками уехала, оставив в доме брата и сожителя. Мужчины продолжили распивать спиртное.



Через некоторое время гость вспомнил, что когда-то давал на сохранение сожителю сестры небольшую сумму денег и стал требовать их обратно. Из-за этого мужчины поссорились и подрались. В ходе потасовки гость схватил нож и нанёс им множество ударов по телу противника.



Позже нападавший опомнился и попытался оказать раненому помощь. Но так как был сильно пьян, смог только облить его тело зелёнкой.



Спустя короткое время от полученных травм сожитель сестры скончался на месте. Убийца позвонил родственникам и рассказал им о случившемся. После оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы.



Обвиняемому избрана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



