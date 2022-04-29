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В Бурятии убийца залил окровавленную жертву зелёнкой

В Бурятии убийца залил окровавленную жертву зелёнкой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина зарезал сожителя своей сестры

Вечером 24 апреля в селе Тресково Кабанского района Бурятии был убит 29-летний местный житель. Обвинение предъявили 32-летнему брату сожительницы покойного мужчины, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый живёт в посёлке Селенгинск, а к праздникам приехал в гости к сестре и её сожителю в село Тресково. 24 апреля в течение дня они вместе употребляли алкоголь. Под вечер сестра с другими родственниками уехала, оставив в доме брата и сожителя. Мужчины продолжили распивать спиртное.

Через некоторое время гость вспомнил, что когда-то давал на сохранение сожителю сестры небольшую сумму денег и стал требовать их обратно. Из-за этого мужчины поссорились и подрались. В ходе потасовки гость схватил нож и нанёс им множество ударов по телу противника.

Позже нападавший опомнился и попытался оказать раненому помощь. Но так как был сильно пьян, смог только облить его тело зелёнкой.

Спустя короткое время от полученных травм сожитель сестры скончался на месте. Убийца позвонил родственникам и рассказал им о случившемся. После оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы.

Обвиняемому избрана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

убийство

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