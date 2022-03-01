В Бурятии наркоманы везли марихуану под видом мяса









Вечером 8 февраля на автодороге «Улан-Удэ-Курумкан» недалеко от села Баргузин за нарушение ПДД автоинспекторы остановили автомобиль. В нём ехали водитель и три пассажира.При проверке выяснилось, что сидящий за рулём мужчина не имеет водительских прав. А в багажнике полицейские обнаружили несколько мешков с травянистой массой. Экспертиза позже установит, что это более 12 килограммов марихуаны.Пассажиры признались, что марихуану они заготовили для собственного употребления.- Установлено, что утром двое жителей посёлка Усть-Баргузин 41 и 20 лет уехали на общественном транспорте в районный центр. В поле, недалеко от села, мужчины заготовили запрещённое вещество и упаковали в мешки. Добросить их они домой они попросили своего односельчанина, который навещал свою супругу в больнице и ехал домой в Усть-Баргузин. Злоумышленники попросили мужчину подъехать к окраине села, где сложили мешки в багажник, пояснив водителю, что купили мясо у местных жителей. По дороге компания подобрала ещё одного односельчанина, - рассказали в МВД по Бурятии.За нарушение ПДД водитель был привлечён к административной ответственности.- Предварительно у двух пассажиров установлен факт наркопотребления. После получения результатов медицинского освидетельствования будет решен вопрос о привлечении их к административной ответственности, - отметили в МВД.Кроме того, в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».