Убийство произошло более года назад
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил без изменения приговор Забайкальского краевого суда в отношении 20-летнего жителя Нерчинска, задушившего человека. Молодой человек был осуждён за групповое убийство жителя Балейского района.
Преступление произошло ночью 3 ноября 2020 года в квартире дома в Нерчинске. Двое местных жителей, поссорившись с 31-летним приятелем, решили убить его. Один из них нанёс потерпевшему четыре удара ножом в грудную клетку сзади и сбоку, а 20-летний парень присоединился к убийству и шнурком от кофты задушил потерпевшего.
После этого молодые люди отвезли труп за 4,5 км от посёлка Заречный Нерчинского района, подожгли его и сбросили останки в полынью реки Нерчи.
Приговором Забайкальского краевого суда парня приговорили к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Также были удовлетворены требования матери убитого о компенсации морального вреда.
Не согласившись с принятым решением, он обжаловал приговор в апелляционном порядке, однако его доводы отклонены, решение суда оставлено без изменения.
Приговор вступил в законную силу.
- Уголовное дело в отношении другого соучастника будет рассмотрено судом позднее, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Задушивший знакомого забайкалец не смог обжаловать приговор
Происшествия, Фото:
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