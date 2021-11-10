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Забайкалец получил 15 лет колонии за убийство знакомого и сжигание трупа

Забайкалец получил 15 лет колонии за убийство знакомого и сжигание трупа
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Тело убитого сначала сожгли, а останки сбросили в реку

20-летний житель города Нерчинск Забайкальского края признан виновным в убийстве, совершённом группой лиц.

Убийство произошло ночью 3 ноября 2020 года. Во время ссоры двое приятелей напали на своего знакомого - 31-летнего жителя Балейского района. Один из них нанёс четыре удара ножом в грудную клетку сзади, а второй шнурком от кофты задушил жертву.

После этого забайкальцы отвезли труп за 4,5 км от посёлка Заречный, подожгли его. Останки сбросили в полынью реки Нерчи.

- Подсудимый вину в совершении убийства не признал, утверждая, что убийство совершил его подельник. Однако государственное обвинение представило суду совокупность доказательств, опровергающих эту версию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Суд назначил молодому человеку 15 лет в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1,5 года. Кроме того, суд удовлетворил требования матери убитого о компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении другого соучастника убийства выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Вскоре он также предстанет перед судом.



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