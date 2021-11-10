Забайкалец получил 15 лет колонии за убийство знакомого и сжигание трупа

Тело убитого сначала сожгли, а останки сбросили в реку



20-летний житель города Нерчинск Забайкальского края признан виновным в убийстве, совершённом группой лиц.



Убийство произошло ночью 3 ноября 2020 года. Во время ссоры двое приятелей напали на своего знакомого - 31-летнего жителя Балейского района. Один из них нанёс четыре удара ножом в грудную клетку сзади, а второй шнурком от кофты задушил жертву.



После этого забайкальцы отвезли труп за 4,5 км от посёлка Заречный, подожгли его. Останки сбросили в полынью реки Нерчи.



- Подсудимый вину в совершении убийства не признал, утверждая, что убийство совершил его подельник. Однако государственное обвинение представило суду совокупность доказательств, опровергающих эту версию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Суд назначил молодому человеку 15 лет в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1,5 года. Кроме того, суд удовлетворил требования матери убитого о компенсации морального вреда.



Приговор в законную силу не вступил.



Уголовное дело в отношении другого соучастника убийства выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Вскоре он также предстанет перед судом.







