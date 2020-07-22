Наркотики распространяли через закладки в Братске
Сотрудники Братского линейного отдела МВД России на транспорте задержали двух жителей города Усть-Илимска. Они подозреваются в сбыте наркотиков в крупном размере.
Наркосбытчики работали в городе Братск. Наркотики распространяли через закладки, используя для этого телефонные мессенджеры.
При задержании у наркоторговцев обнаружены наркотические средства синтетического происхождения весом более 20 граммов, что составляет более 100 разовых доз. Также были изъяты 24 разовые дозы в виде закладок, уже подготовленных для сбыта в различных районах Братска.
Возбуждено уголовное дело, преступникам грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Жителям Иркутской области грозит до 20 лет за сбыт «синтетики»
Происшествия, Фото:
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