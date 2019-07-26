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В Бурятии сбили ребёнка на велосипеде

В Бурятии сбили ребёнка на велосипеде
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мальчик был госпитализирован

25 июля в 9 утра на станции Таловка Прибайкальского района Бурятии произошло ДТП.

43-летний водитель «Хендай Акцент» на улице Серова совершила наезд на 12-летнего велосипедиста.

В результате ДТП мальчик с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

Всего же с начала года зарегистрировано 6 ДТП с участием юных велосипедистов, сообщает УГИБДД по Бурятии.


ДТП велосипеды
 
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