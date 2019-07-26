В Бурятии сбили ребёнка на велосипеде

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Мальчик был госпитализирован



25 июля в 9 утра на станции Таловка Прибайкальского района Бурятии произошло ДТП.



43-летний водитель «Хендай Акцент» на улице Серова совершила наезд на 12-летнего велосипедиста.



В результате ДТП мальчик с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.



Всего же с начала года зарегистрировано 6 ДТП с участием юных велосипедистов, сообщает УГИБДД по Бурятии.





