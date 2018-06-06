Полиция Читы ищет хулиганов, написавших «АУЕ» на служебном авто ОМВД
Очевидец 6 июня прислал в редакцию Заб.ру фото служебного автомобиля ОМВД по Улётовскому району Забайкалья, на котором хулиганы написали «АУЕ» и «Шизик». В УМВД по Забайкальскому краю, куда обратились журналисты портала, проводится проверка по данному правонарушению. Информацию о проверке предоставили в пресс-службе краевого Управления МВД.
- Сообщение о данном происшествии зарегистрировано, проводится проверка, устанавливаются лица, совершившие данное противоправное деяние, - рассказали в УМВД.
По данным ведомства, правонарушение было совершено на ул. Ленина в Чите, в районе остановки «Диспетчерская».
Как ранее писал Заб.ру, 16 мая, во время работы в Чите, полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что околокриминальное движение АУЕ существует и в стране, и в Забайкальском крае, в частности.
В Чите хулиганы расписали полицейское авто словом «АУЕ»
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Полиция Читы ищет хулиганов, написавших «АУЕ» на служебном авто ОМВД
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