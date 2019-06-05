В Бурятии с нарушением выполняли муниципальные задания

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии нарушали закон при реализации государственных программ в сфере образования в деятельности районного управления образования.



- В нарушение бюджетного законодательства муниципальные задания 4 образовательных учреждений района в установленные сроки – в течение одного месяца со дня утверждения решения о бюджете, не утверждены. – сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Главе муниципального образования «Мухоршибирский район», начальнику управления образования внесены представления. К дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных лица. Начальник управления образования оштрафован на 10 тысяч рублей.