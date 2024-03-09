Жителя Бурятии обязали вернуть деньги, полученные по соцконтракту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина не отчитывался о выполнении мероприятий программы социальной адаптации



Кабанский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Центра социальной поддержки населения к жителю республики о расторжении соцконтракта и взыскании средств государственной социальной помощи.



Оказалось, что мужчине в августе 2022 года оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта в размере 350 тысяч рублей. Житель республики ежемесячно, до 5 числа, следующего за отчётным, должен был отчитываться о выполнении мероприятий программы социальной адаптации. Однако он, несмотря на обращения истца к нему, необходимые документы не представил, тем самым не исполнил принятые на себя обязательства.



Судом исковые требования центра удовлетворены, вынесено решение о расторжении социального контракта, взыскании с ответчика в счёт возврата неосновательного обогащения 350 тысяч рублей и госпошлины в размере 6700 рублей.



Решение вступило в законную силу, сообщили в суде.







