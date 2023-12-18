В Бурятии Селенгинский отдел полиции отметил 100-летие

Селенгинский отдел полиции отметил 100-летие со дня образования.Открыл торжественное мероприятие врио министра внутренних дел по Бурятии Баир Хамагаев, который поздравил присутствующих с праздником.- Вековая история отдела – это целая эпоха защиты конституционного порядка, обеспечения спокойной и достойной жизни граждан Селенгинского района. Менялись названия, но неизменным оставался принцип сотрудников министерства внутренних дел«Служа закону – служу народу!». Сегодня отдел министерства внутренних дел России по Селенгинскому району – слаженный, чётко действующий коллектив, – отметил он.Начальник районного отдела полиции полковник полиции Георгий Бадмаев адресовал слова глубокой благодарности ветеранам отдела: «Мы с большой благодарностью вспоминаем ветеранов службы, участвовавших в создании и становлении отдела внутренних дел России по Селенгинскому району. Вы для нас образцы мужества, доблести и чести, хранители полицейской славы и народной памяти».Также полицейских поздравили депутаты Народного Хурала,заместитель главы по социальным вопросам Селенгинского района Евгений Дагбаев, председатель районного совета депутатов Александр Балдаков, глава Гусиноозёрска Валентин Дакич, председатель городского совета депутатов Евгений Крестьянских, председатель совета ветеранов ОМВД Туяна Цоктоева и главы районных служб и ведомств.Собравшиеся почтили минутой молчания сотрудников, погибших при выполнении служебного долга.Лучших сотрудников отдела и ветеранов наградили ведомственными наградами и благодарственными письмами.Завершилось мероприятие праздничным концертом, на котором номерами порадовали народный ансамбль песни и танца «Тунгалааг», хор профильного класса Гусиноозёрской школы, группа Zii Juniors, трио «Нова» и вокалистка Любовь Сбродова.История отдела началась в 1920 году, когда была образована Селенгинская рабоче-крестьянская аймачная милиция. В сентябре 1922 года было решено выделить и командировать в распоряжение областного управления бурятской милиции партийных, достойных людей «для обеспечения порядка и спокойствия».Декретом ВЦИК РСФСР от 12 декабря 1923 года образован Селенгинский аймак. В этом же декрете говорится об образовании Селенгинского аймачного отдела милиции со штатом 54 человека. Степень подготовленности милиционеров и оснащения милиции по тем временам была достаточной. Тем не менее, бороться с преступностью на территории Селенгинского района от Верхнеудинска до Закамны было непросто.Первым начальником милиции приказом Селенгинского аймачного революционного комитета от 8 октября 1920 года был назначен Бальжинима Бадмажапов.Сегодня порядок в районе обеспечивают полицейские во главе с полковником полиции Георгием Бадмаевым.