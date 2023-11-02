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В Бурятии 90-летие отпраздновала жительница Кяхтинского района

В Бурятии 90-летие отпраздновала жительница Кяхтинского района
Общество,  Фото:администрация Кяхтинского района
Юбиляр родилась в городе Ленинград

1 ноября свой юбилейный день рождения отметила жительница Кяхтинского района Бурятии Анисья Григорьевна Ковалёва. Она родилась в 1933 году в городе Ленинград. Когда ей исполнилось 9 лет, началась война.

- Вместе с бабушкой мы отправились в дальнюю дорогу, в тыл. Доехали до Сибири, это и спасло нас от неминуемей гибели. Ведь сколько людей погибло за время блокады, страшно представить, - вспоминает годы детства Анисья Григорьевна. – Я уже подростком была, поэтому воспоминания того страшного времени остались навсегда в моей памяти.

В Бурятии маленькая Анисья с бабушкой сначала обосновались в Еравнинском районе, в селе Укыр. Здесь девочка окончила десятилетку с отличием. А в 1954 году поступила в Кяхтинское педагогическое училище БМАССР, которое с отличием закончила в 1956 году. Затем началась трудовая деятельность учителем начальных классов в Кяхте. Потом она поступила в Бурятский государственный педагогический институт имени Доржи Банзарова в Улан-Удэ и начала преподавать русский язык и литературу.

Муж Иннокентий Иванович Ковалёв работал водителем АТП в Кяхте.
- С супругом мы воспитали двоих детей. Дочь Люда вышла замуж за военного и жила в Германии. Сын Андрей окончил лётное техническое училище, обслуживал самолёты на аэродромах, - говорит юбиляр.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, Анисья Григорьевна награждена разными грамотами, имеет статус «Ветеран труда» и «Дети войны».

Бурятия долгожитель юбилей Кяхтинский район

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