Пострадавшая дошла до Верховного суда республики
Жeнщинa-инвaлид II гpyппы из Иволгинского района Бурятии oтcyдилa кoмпeнcaцию y сбившего её водителя.
- В феврале 2023 года водитель автомобиля «Тойота Марк 2» совершил наезд на женщину, находящуюся на пешеходной зоне. Водитель не оказал помощи пострадавшей. В дорожно-транспортном происшествии она получила вред здоровью средней степени тяжести, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Иволгинский районный суд вынес решение о том, что водитель должен выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.
Не согласившись с решением суда, прокурор и заявитель обжаловали его.
Верховный суд Бурятии учёл доводы апелляционного представления и жалобы и взыскал с виновника компенсацию в 200 тысяч рублей.
В Бурятии женщина-инвалид, сбитая на «зебре», отсудила 200 тысяч
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