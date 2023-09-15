В Бурятии женщина-инвалид, сбитая на «зебре», отсудила 200 тысяч

Пострадавшая дошла до Верховного суда республики



Жeнщинa-инвaлид II гpyппы из Иволгинского района Бурятии oтcyдилa кoмпeнcaцию y сбившего её водителя.



- В феврале 2023 года водитель автомобиля «Тойота Марк 2» совершил наезд на женщину, находящуюся на пешеходной зоне. Водитель не оказал помощи пострадавшей. В дорожно-транспортном происшествии она получила вред здоровью средней степени тяжести, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Иволгинский районный суд вынес решение о том, что водитель должен выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.



Не согласившись с решением суда, прокурор и заявитель обжаловали его.



Верховный суд Бурятии учёл доводы апелляционного представления и жалобы и взыскал с виновника компенсацию в 200 тысяч рублей.

