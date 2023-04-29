В Бурятии развернётся международный шахматный фестиваль

Взрослые и детские турниры состоятся в первой половине июля



С 9 по 15 июля в Бурятии пройдёт XVII международный Байкальский шахматный фестиваль. Соревнования проводятся в Улан-Удэ в шахматном клубе «Огонёк» и городском шахматном клубе.



В рамках фестиваля состоятся: open-турнир «А» (в помещении шахматного клуба «Огонёк») и детские турниры «Б», «В», «Г» (городской шахматный клуб). Оpen-турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров. Общий призовой фонд турнира — 47600 рублей. В турнире «Б» участвуют мальчики и девочки до 9 лет (2015-2018 гг.р.). В турнире «В» - мальчики и девочки до 11 лет (2013-2014 гг.р.), не ниже З разряда. В турнире «Г» - юноши и девушки до 13 лет (2011-2012 гг.р.), юноши не ниже 2 разряда, девушки не ниже З разряда.



Победитель турнира «А» награждается денежным призом, медалью и дипломом первой степени, а занявшие второе и третье места — медалями, дипломами соответствующих степеней и денежными призами. Победители турниров «Б», «В», «Г» награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и денежными призами.



Возрастное ограничение: 0+.

