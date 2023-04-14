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В Иркутске пройдёт театральный фестиваль «Байкальский талисман»

В Иркутске пройдёт театральный фестиваль «Байкальский талисман»
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мероприятие состоится с 1 по 10 июня

С 1 по 10 июня в Иркутске состоится II международный театральный фестиваль «Байкальский талисман». В нём примут участие 17 театров из разных регионов России - Иркутской, Рязанской, Кемеровской областей, Якутии, Хакассии, Чувашии, Бурятии, Тывы, Татарстана, города Москвы, а также соседних государств Беларуси, Казахстана и Монголии.

Участники фестиваля покажут спектакли, созданные на основе национальной литературы или фольклора различных народов. Всего будет представлено 17 спектаклей.

- Впервые в этом году участие в фестивале примут участие этнографические театральные коллективы. Они используют в своих постановках народную музыку и национальные костюмы или представляют элементы древних обрядов. Основная программа фестиваля будет длится десять дней. Мы ожидаем минимум 260 участников и около 4500 зрителей, - отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

В программу «Байкальского талисмана» также включены круглые столы по проблемам режиссуры, актёрского мастерства, современного театра. Состоятся творческие встречи и мастерские.


Возрастное ограничение 6+



Иркутск театр фестиваль

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