За неделю от недовольных пациентов поступило более 270 претензий
В центре управления регионом (ЦУР) рассказали о жалобах, поступивших жителей Бурятии за последние семь дней – с 27 марта по 2 апреля включительно. Всего их было 699 – на 93 больше, чем неделей ранее (606).
Наших земляков сильнее всего по-прежнему волновали вопросы здравоохранения (272 обращения), состояние дорог (91) и соцобслуживание и социальная защита (83). Также в топ-5 актуальных проблем – работа общественного транспорта (51) и благоустройство (44).
- Заметно возросло число жалоб по поводу благоустройства. Связано это, в первую очередь, с таянием снега, – пояснила специалист ЦУР Елена Трофимова. – Коммунальные службы не успевают привести в порядок дворы и улицы после зимы.
Жители Бурятии продолжают жаловаться на местное здравоохранение
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