Иркутские студенты сыграли на байкальских торосах

В Иркутской области прошёл фестиваль «Baikal Ice Music»



Во второй половине марта в посёлке Листвянка Иркутской области прошёл фестиваль «Baikal Ice Music – 2023». Участники искали звонкие льдины, играли на байкальских торосах.



Напомним, что идея проведения фестиваля возникла в 2012 году, когда студенты-барабанщики Иркутского национального исследовательского технического университета во главе с Натальей Власевской опубликовали видео игры на торосах. Ролик набрал несколько миллионов просмотров, а сам коллектив попал в «Книгу рекордов Иркутской области».



Ежегодно политеховцы отправляются на поиски самых звонких льдин в живописные окрестности Байкала. География фестиваля: остров Ольхон, посёлки Большое Голоустное, Бугульдейка и Листвянка.



- В этом году Байкал замёрз достаточно ровно, поэтому сложно было найти подходящие торосы. Охоту за льдинами решили организовать на ближайшем побережье – в посёлке Листвянка. Нам удалось подобрать звонкие глыбы, - рассказала руководитель студии этнической перкуссии «Этнобит» Наталья Власевская.



По её словам, интерес к мероприятию проявляют представители различных стран. В январе этого года Тайбэйский музыкальный центр опубликовал список пяти уникальных инструментов, куда вошёл и байкальский лёд. Видео с игрой на торосах было представлено на выставке «Дизайн» воды», которая проходила летом в центре поп-музыки в Гасосюне (Тайвань).



Второкурсник геологоразведочного техникума ИрНИТУ, барабанщик «Этнобита» Амгалан Даржаев второй год принимает участие в Baikal Ice Music.



- «До моего знакомства со студией этнической перкуссии я не знал, что обычные льдины могут быть источниками уникальных звуков. На Байкале мне удалось исполнить несколько композиций из нашего репертуара, включая японские «Тайко» и «Вадайко». Фестиваль позволяет не только получить опыт игры на столь необычных инструментах, но и отлично провести время в компании единомышленников, - поделился впечатлениями Амгалан.



Студент добавил, что в Иркутск он приехал из села Кырен в Бурятии. В политеховском техникуме осваивает профессию геолога, сообщает пресс-служба ИрНИТУ.

