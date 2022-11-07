В музее Бурятии пройдёт хоровой концерт

Поклонникам музыки представят произведения отечественной и зарубежной хоровой музыки



21 ноября в Улан-Удэ проведут необычный концерт. В художественном музее имени Сампилова выступит смешанный хор дирижерско-хорового отделения колледжа искусств имени П.И. Чайковского. Начало концерта в 18:00.



Коллектив исполнит произведения отечественной и зарубежной хоровой музыки, а также обработки народных песен. В программе: И. Брамс, Р. Щедрин, Л. Делиб, А. Андреев, А. Прибылов, А. Висков, В. Шебалин, К. Орф, М. Ролд, С. Рахманинов, русские народные песни в обработке В. Мартынова, Н. Римского-Корсакова. Дирижёр – Майдар Дамбаев. Концертмейстер – Дарья Коркина. Об этом сообщает пресс-служба Бурятской филармонии



Возрастное ограничение 6+

