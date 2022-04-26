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В Улан-Удэ полиция задержала мужчину, повредившего баннер с Z

В Улан-Удэ полиция задержала мужчину, повредившего баннер с Z
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Инцидент с повреждённой Z на памятнике Ленину «раскрыли» в течение суток

В Улан-Удэ полиция нашла человека, который 25 апреля повредил огромный баннер с триколором и буквой Z, размещённый на постаменте памятника Ленину на площади Советов. Задержанному 46 лет.

В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. Сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности.

Как сообщал «Байкал-Daily», повреждённый баннер с огромной Z на главной площади Улан-Удэ обнаружили утром в понедельник, 25 апреля. Оперативно, практически сразу же, на место прибыли рабочие с автовышкой. Они поменяли повреждённый баннер на новый, на этот раз с буквой V. В комитете городского хозяйства заявили, что новый баннер был подготовлен ранее для замены по просьбе жён военнослужащих Восточного военного округа.

В Бурятии уже был инцидент со штрафом за повреждение символа Z. Этот символ убрал с двери спортивной школы в посёлке Онохой местный тренер. Мужчина в общей сложности получил штрафы на 90 тысяч рублей.

Справка:

Ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ, составит: от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — для граждан, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей — для должностных лиц, от 300 тысяч до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.
дискредитация ВС РФ полиция

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