В центре Улан-Удэ оперативно заменили повреждённый флаг с Z

На инцидент с Z, установленной на площади Советов, отреагировали практически молниеносно
Сегодня утром улан-удэнцы обратили внимание на повреждённый огромный российский флаг с буквой Z на площади Советов. Флаг с Z появился на памятнике Ленину больше недели назад. Сегодня же его нижняя часть была оторвана, видео появилось в Telegram-канале телеканала «Тивиком».
Был ли умышленный вандализм, пока неизвестно.
Уже в 9 часов на площадь прибыли рабочие с автовышкой. Они оперативно заменили баннер на другой – с буквой V. Так что от первого повреждённого полотнища сейчас ничего не осталось.
На прошлой неделе фотографию памятника Ленину, на котором повесили огромную Z, в своём Telegram-канале опубликовал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он же пояснил, зачем это было сделано.
- Улан-Удэ, Бурятия, в эти дни вместе с нашей армией, вместе со страной! Так было всегда! Бурятский народ стоял на страже границ российского государства с XVII века, внес большой вклад в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, наши бойцы, герои сегодняшнего дня также доблестно защищают будущее нашей страны, выполняя боевую задачу на Украине. Жители Бурятии с вами! – написал тогда Алексей Цыденов.
Спустя некоторое время жёны военнослужащих, чьи мужья участвуют в спецоперации на Украине, попросили главу заменить огромный баннер. Их обращение появилось в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия»
- Уважаемый Алексей Самбуевич! Обращаемся к вам от лица жён военнослужащих Бурятии. 17 апреля памятник Ленину украсили растяжкой с буквой Z. Хотим попросить вас изменить букву, поскольку наши военные работают под буквой V. Надеемся на ваше понимание и принятие мер по замене буквы, – говорилось в обращении.
Кстати, сам Алексей Цыденов на публичных мероприятиях появлялся с буквой V на одежде.
- Глава Бурятии носит символ V в знак поддержки наших воинов. Символ Z – поддержка западного фронта. Бурятия едина со всей страной и поддерживает нашу армию, которая в эти дни отстаивает независимость России. Много наших ребят ушли на спецоперацию в составе западных войск. Независимо от того, в каком регионе служат наши ребята – родная Бурятия молится и ждет их! – прокомментировали несколько дней назад в пресс-службе правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле оштрафовали тренера из посёлка Онохой, который сорвал символ Z с двери спортивной школы.
В центре Улан-Удэ оперативно заменили повреждённый флаг с Z
Общество, Фото:
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