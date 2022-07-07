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В районе Бурятии педагога поздравили с 90-летием

В районе Бурятии педагога поздравили с 90-летием
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Юбилей отметила участница трудового фронта из Заиграевского района

90-летний юбилей отметила жительница Заиграевского района Бурятии Намсылма Очировна Одонова.

Родилась именинница в Читинской области. У родителей она была любимой дочерью, позже появился младший брат – заботы и нежности хватало на обоих детей.

- Детство моё омрачилось в 1941 году. Как и все подростки военного времени нам приходилось помогать взрослым. Драгоценные колоски пшеницы собирали с утра до поздней ночи, поля казались бескрайними, а война нескончаемой, - рассказывает ветеран трудового фронта.

Несмотря на трудности военного времени девочка получила восьмилетнее образование и осуществила свою мечту, поступив в Петровск-Забайкальское педагогическое училище.

- После его успешного окончания я пришла работать в Сарантуйскую начальную школу села Сохонда. Но мне всегда хотелось учиться всё больше. Спустя два года сдала документы в Улан-Удэнский педагогический институт на факультет литературы и русского языка. Тяга к знаниям, всему новому, интерес к учёбе дали результат: закончила и получила диплом с отличием. Уехала в Кижингинский район, пополнила трудовой учительский коллектив в местной школе, - вспоминает годы молодости юбиляр.

Получив хороший опыт Намсылма Очировна вернулась на малую родину и продолжила трудится в сфере образования. Работала в Бадинской сменной школе, в 1969 году перешла в Закультинскую школу. За время работы получила множество грамот, благодарностей. Является ветераном труда РФ, имеет удостоверение участника трудового фронта.

- Живу с родственницей, окружена заботой и вниманием,- говорит Намсылма Очировна. - Спасибо моей невестке – во всём помогает!

В юбилейный день рождения отдел социальной защиты населения по Заиграевскому району и Совет ветеранов поздравили именинницу с юбилеем, вручили ей открытку от имени главы Бурятии, свидетельство о предоставлении единовременной выплате участнику трудового фронта, подарили подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие годы.

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты республики, в июле 2022 года юбилейные даты отметят 84 долгожителя Бурятии в возрасте 90 и 95 лет.
Бурятия Заиграевский район юбилей долгожитель

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