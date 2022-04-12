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В Бурятии приёмная семья взяла на воспитание трёх сестёр

В Бурятии приёмная семья взяла на воспитание трёх сестёр
Общество,  Фото:pixabay.com
Родные дети супругов уже выросли

В Кяхтинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», произошло знаковое событие. Четверо девочек из числа обрели семьи и родителей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

- В Кяхтинском районе создалась новая приёмная семья Сергея и Татьяны П. Они уже воспитали своих детей, все живут самостоятельно, кто-то уже имеет свои семьи. Наши земляки приняли на воспитание троих сестричек Зинаиду, Александру и Дарью, - рассказала директор центра «Добрый» Туяна Самбуева.

Семью обрела и другая воспитанница центра – 15-летняя Алина, теперь она будет жить с приёмными родителями.

По словам директора центра «Добрый», в 2021 году в замещающие семьи из центра «Добрый» устроились 43 ребёнка. Всего в Кяхтинском районе проживает 31 приёмная семья, где воспитывается 91 ребёнок, из них 16 – это многодетные приёмные семьи, где родительской заботой и вниманием окружены 63 ребёнка.

В Бурятии зафиксировано снижение числа детей-сирот в государственном банке данных по сравнению с 2012 годом в 2,5 раза. Сегодня в республике 5 194 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 93% или 4 825 охвачены различными формами семейного устройства.

По состоянию на 1 апреля 2022 года, в замещающих семьях воспитываются 1 869 детей, под опеку передан 2 661 ребёнок, под предварительной опекой находится 295 маленьких жителя Бурятии, усыновлено трое детей. В учреждениях социальной защиты воспитывается 366 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
приемные семьи

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