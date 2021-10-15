В Улан-Удэ стартовал конкурс, посвящённый переписи населения

Участвовать в конкурсах рисунков и стихов могут жители Советского района



В столице Бурятии стартовал творческий онлайн-конкурс «Летопись страны». Принять участие могут жители Советского района города Улан-Удэ.



Мероприятие проводится с 13 по 31 октября на тему «Летопись страны» по номинациям: конкурс рисунков «Я и перепись» и конкурс стихов «О переписи в стихах». Творческие работы могут выполняться в любом жанре и представлять собой видеоролики, рисунки, плакаты, аппликации на бумаге любого формата. Работы должны быть связаны с тематикой конкурса.



К участию в конкурсе могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные (групповые) творческие работы. Материалы на конкурс отправляются на почту ДК имени А. П. Вагжанова: dk.divizion@mail.ru. При представлении работ необходимо указать сведения об авторе или коллективе авторов (фамилия, имя, отчество, год рождения).



Творческие работы будут оцениваются по пятибалльной системе по следующим критериям: соответствие работы теме конкурса, оригинальность замысла, художественно-эстетический уровень работы, правовая культура и политкорректность, исполнительское мастерство. Об этом сообщает пресс-служба дома культуры имени Вагжанова.



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