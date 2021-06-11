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Перепись населения в Бурятии стартует в июле

Перепись населения в Бурятии стартует в июле
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Перепись начнётся с труднодоступных местностей

В Бурятии перепись населения стартует в июле, сообщили сегодня в Бурятстате. В республике перепись начнётся с отдалённых и труднодоступных местностей.

- Минэкономразвития России издало приказ от «Об утверждении перечня отдалённых и труднодоступных территорий и сроков проведения в них всероссийской переписи населения 2020 года». Согласно нему, на отдалённых и труднодоступных территориях Баргузинского и Северо-Байкальского районов Бурятии перепись населения пройдет в июле 2021 года, - пояснили в Бурятстате.

Сперва переписчики отправятся к жителям села Катунь, посёлков Курбулик, Монахово, Чивыркуй, на Святой и Ушканьи острова в Баргузинском районе, а также в посёлок Давша Северо-Байкальского района.

Кроме Бурятии, в июле 2021 года перепись стартует на отдалённых территориях Республики Дагестан, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Хабаровского края, Магаданской области, Свердловской области.

Всероссийская перепись населения была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Нынешняя перепись пройдёт с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
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