Волонтёры, спасающие собак, назвали произошедшее историческим событием
В Улан-Удэ объединяются три зоозащитные организации, которые добровольно помогают бездомных собакам и кошкам. В одну команду объединятся РОО «Зоозащитники Бурятии», приют «Кот и пёс» и волонтерское движение «Право на жизнь 03».
- Мы решили объединиться и единой командой решать вопросы спасения животных, - сообщают представители приюта «Кот и пёс» в соцсетях.
Какое название получит новое объединение, пока неизвестно. Зоозащитники говорят, что долго шли к этому событию, а теперь «вместе пойдут одной дорогой к светлому будущему наших подопечных». Объединение в одну команду её представители назвали историческим событием.
- У нас много планов: как улучшить условия содержания собак и кошек, благоустроить территорию приюта.
Всех желающих помогать бездомным животным приглашаем в нашу команду. Вместе мы сила! – говорится в сообщении.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце января с зоозащитниками встречался глава Бурятии Алексей Цыденов, пообещавший поддержку собачьим приютам.
Зоозащитники Бурятии решили объединиться
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