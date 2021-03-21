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Зоозащитники Бурятии решили объединиться

Зоозащитники Бурятии решили объединиться
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Волонтёры, спасающие собак, назвали произошедшее историческим событием

В Улан-Удэ объединяются три зоозащитные организации, которые добровольно помогают бездомных собакам и кошкам. В одну команду объединятся РОО «Зоозащитники Бурятии», приют «Кот и пёс» и волонтерское движение «Право на жизнь 03».

- Мы решили объединиться и единой командой решать вопросы спасения животных, - сообщают представители приюта «Кот и пёс» в соцсетях.

Какое название получит новое объединение, пока неизвестно. Зоозащитники говорят, что долго шли к этому событию, а теперь «вместе пойдут одной дорогой к светлому будущему наших подопечных». Объединение в одну команду её представители назвали историческим событием.

- У нас много планов: как улучшить условия содержания собак и кошек, благоустроить территорию приюта.
Всех желающих помогать бездомным животным приглашаем в нашу команду. Вместе мы сила! – говорится в сообщении.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце января с зоозащитниками встречался глава Бурятии Алексей Цыденов, пообещавший поддержку собачьим приютам.
зоозащитники собаки бездомные животные
 
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