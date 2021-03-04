Новостройки в центре Улан-Удэ лишают людей солнца

В квартирах постоянно горит электричество, и становится сыро
В центре Улан-Удэ, в районе улицы Смолина, где набрали большой темп застройщики, возникла ещё одна серьёзная проблема. К отсутствию единого архитектурного решения, неминуемой нехватки парковок, будущей нехватки мест в соседнем детсаду и школе, добавилось отсутствие солнечного света в соседних домах.
Люди живут в домах напротив новых многоэтажек на Смолина уже многие годы. Сейчас жильцы жалуются, что из-за новостройки вечер в их квартирах наступает в 4 часа дня, уже тогда приходится включать свет.
- Днём у нас нет солнца. Вечером мы уже в 4 часа зажигаем свет, потому что у нас темно. Утром мы встаём, мы зажигаем свет, потому что у нас темно. У нас солнце бывает всего два часа. И то, оно половина у нас бывает, половина идёт на 46-й дом. Ну в таких то условиях никак нельзя жить, мы же люди, мы же не звери, чтобы жить в норах, - делится своими проблемами жительница дома Смолина 42/2.
Из-за отсутствия солнечного света в квартирах стало сыро и начал появляться грибок.
Вопрос поднимали ранее на собрании жильцов, депутата округа и застройщика. В качестве компенсации жильцам за неудобства предложили… заасфальтировать их дворы.
Строительство новых домов на Смолина началось в 2018 году. Возведения школ и детских садов не было предусмотрено в проектной документации. В округе есть только детсад – 51-й, но он рассчитан всего на четыре группы, которые и так давно переполнены.
- Дети, которые будут проживать в этих домах, где будут они учиться? В какой детский садик ходить? С прошлого года эти нормы все поменялись. Мы сейчас будем отдельно собираться с комитетом по строительству, с архитектурой и делать выводы, - отметил председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета Валерий Шагжитаров.
Как сообщал «Байкал-Dailу», проблема точечной застройки в центре Улан-Удэ давно обострилась. На Смолина строится многоэтажный дом на 540 квартир, который в народе уже окрестили «китайской стеной». Местные жители мрачно шутят, что парковаться жителям этого гигантского дома придётся на площади Советов. Больше мест просто не будет.
А точечная застройка на Смолина, между тем, продолжается. Земля здесь ещё есть. Уже известно о планах воткнуть на одном свободном участке офисное здание. Оно практически вплотную примкнёт и нависнет над кожно-венерологическим диспансером.
В прежние годы, перед началом массовой застройки улицы Смолина, архитекторы вовсю били тревогу. Прославленный специалист, бывший главный архитектор Улан-Удэ Павел Зильберман заявлял об «изуродованных градостроительных решениях застройки центра города».
- Здания проектируются таким образом, что не формируют ни улицу, ни ансамбль. Меня вообще удивляет, что, начиная от Селенгинского моста, улица настолько разношёрстная. Чувствую, что береговая территория будет формироваться такими точечными зданиями, - говорила ещё архитектор в 2015 году.
Высказывались опасения, что улица Смолина «в перспективе получится неизвестно какой». Собственно, так и выходит. Благодаря тем же возвышающимся высоткам на улице Смолина навсегда потерян красивый вид с площади Советов на театр оперы и балета и Дом радио.
Новостройки в центре Улан-Удэ лишают людей солнца
Общество, Фото:
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