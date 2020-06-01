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Учёные Бурятии и Приморья создали бетон, проводящий электричество

Учёные Бурятии и Приморья создали бетон, проводящий электричество
Общество,  Фото:pixabay.com
Из сверхпрочного карбонового бетона можно делать дорожные покрытия, которые могут заряжать электромобили

Инженеры из Бурятии и Приморья разработали электропроводящий бетон, из которого можно делать «тёплые» тротуары и дорожные покрытия, которые могут заряжать электрокары. Статья опубликована в научном журнале Magazine of Civil Engineering группой авторов из Дальневосточного федерального университета и Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления. В исследовании принимали участие Лариса Урханова, Сергей Буянтуев, Аюна Урханова, Солбон Лхасаранов, Галина Ардашова, Роман Федюк, Александр Свинцов и Игорь Иванов.

Добиться таких результатов ученые смогли, заменив часть цемента в бетоне на золу и шлаки – отходы энергетической промышленности, а также отходы обработки гранита. Поэтому производство нового материала также экономичнее и экологичнее, чем обычных бетонов и существующих аналогов. Для электропроводимости вместо дорогих углеродных нанотрубок в смесь добавили обычные и очень доступные углеродные наночастицы – побочный продукт переработки угля в плазменном реакторе.

- Углеродные наночастицы действуют как центры кристаллизации в процессе застывания смеси. В результате структура нового бетона становится более плотной по сравнению с контрольными образцами. За счёт меньшей пористости он пропускает меньше воды, пара и более долговечен, – объяснил один из авторов работы Роман Федюк.

Он добавил, что, хотя углеродные частицы, как и металлы, могут проводить электричество, при работе с ними возникают трудности. Например, в больших дозах они сильно ухудшают характеристики бетона. Разработчики решили эту проблему, установив, что оптимальные механические характеристики и возможность проводить ток бетонная смесь приобретает, когда доля углеродных наночастиц в ней достигает всего 0,01–0,1% от общей массы.

По итогам испытаний инженеры зафиксировали, что новый бетон не только может проводить электричество, но и на 30–35% прочнее, чем образцы, выполненные по ГОСТу. Использовать «электрический» бетон, как считают исследователи, можно также и для производства специальных поверхностей-обогревателей, которыми могут выступать стены гаражей, парковок, бетонный пол, тротуарная плитка. Об этом сообщает пресс-служба ВСГУТУ со ссылкой информацию ДВФУ.
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