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В Бурятии пройдёт форум, посвящённый приёмным семьям

В Бурятии пройдёт форум, посвящённый приёмным семьям
Общество,  Фото:pixabay.com
Он состоится в Курумканском районе

22 ноября в Бурятии состоится форум, посвящённый 10-летию создания приёмных семей в Курумканском районе. Он проводится в Элэсунской основной общеобразовательной школе в целях повышения авторитета семьи в обществе, привлечения внимания к дальнейшему развитию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, распространения положительного опыта семейных отношений в этих семьях.

В 2009 году по инициативе главы сельского поселения «Элэсун» Курумканского района было принято решение о создании приёмных семей, чтобы сохранить школу. Благодаря совместной работе районного отдела социальной защиты и органа опеки и попечительства, Элэсунской основной общеобразовательной школы пять семей решили взять детей из детского дома.

В числе первых была семья Сергея и Валентины Гармаевых. В 2009 году семья приняла на воспитание 4 детей, в 2014 году – 5 детей, в 2018 году – 2 детей. Старшие дети уже выросли, окончили высшие учебные заведения и работают, пятеро детей являются студентами, 3 ребёнка обучаются в школе. Несмотря на то, что дети выросли, все они продолжают поддерживать тесную связь с приёмными родителями, приезжают на каникулы и в отпуск.

За воспитание приёмных детей семья Гармаевых награждена многими грамотами и дипломами от районной администрации, центра социальной помощи семье и детям, благодарственным письмом от президента Республики Бурятия. Является участником I, II районных фестивалей замещающих семей, всероссийского форума приёмных семей, награждена почётной грамотой министерства социальной защиты населения. Семья Гармаевых с проектом «Семь драгоценных Я» стала победителем межрайонного фестиваля приёмных семей в посёлке Баргузин. Самое важное достижение семьи Гармаевых – это победа в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года», в номинации «Многодетная семья» в 2017 году.

Сейчас в Курумканском районе в 18 приёмных семьях воспитывается 35 детей. Но есть ещё ребята, которые нуждаются в устройстве в семью, проживающие в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Поэтому для участия в форуме приглашаются все неравнодушные к судьбам детей-сирот и желающие принять ребёнка на воспитание в семью. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
Курумканский район Бурятия форум приемные семьи
 
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