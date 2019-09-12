Таким образом определят обладателя приза зрительских симпатий
19 сентября в Иркутске начнёт работу 18-й Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа». На мероприятии будет шесть площадок, четыре основных номинации, а также ряд специальных призов, среди которых приз зрительских симпатий. Как отмечают организаторы, это одна из самых значимых наград крупнейшего кинособытия года.
Обладатель приза зрительских симпатий будет определяться путём зрительского голосования по телефону. Голосование пройдёт с 20 по 22 сентября включительно с 10:00 до 21:00. Количество звонков не ограничено, сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
Номер телефона для голосования за фильмы в номинации «Документальное кино» – 55-99-51:
1. Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева
2. Книга моря
3. Хранители гнёзд
4. Страна мёда
5. Несейка. Младшая дочь
6. Земля
7. Сезон созревания пантов
8. Отец Байкал
Номер телефона для голосования за фильмы в номинации «Игровое кино» – 55-99-52:
1. Бакыт
2. Интересная жизнь
3. Надо мною солнце не садится
4. Симин
5. Когда вода безопаснее земли
Номер телефона для голосования за фильмы в номинации «Анимационное кино» – 55-99-53:
1. 5 минут до моря
2. Рыбы, пловцы, корабли
3. Корабли прошлых лет
4. Плод
На Байкальском кинофестивале будет телефонное голосование
Общество, Фото:
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