В Бурятии директор стройфирмы провернул аферу при капремонте моста

Суд признал его виновным в мошенничестве
В Заиграевском районе Бурятии директора строительной фирмы осудили за мошенничество. Ущерб от его действий составил 1,6 млн рублей.
«Руководитель предприятия в рамках муниципального контракта по выполнению капитального ремонта разрушенного моста через реку Уда около села Старая Курба использовал на объекте вместо новых бывшие в употреблении секции пролетного строения. Действиями виновного причинен ущерб в размере 1,6 млн рублей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Заиграевский районный суд назначил виновному 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Материальный ущерб осуждённый уже полностью возместил.
Приговор вступил в законную силу.
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