В Бурятии предпринимателям предоставят гранты

Документы на конкурсы начнут принимать с 11 марта



В Бурятии дан старт приёма заявок на конкурсы по предоставлению грантов в рамках национального проекта ««Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Документы для участия принимаются с 11 марта по 8 апреля включительно. Приём документов производится в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РБ: по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а, кабинет 309, с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.



Подать заявку для участия в конкурсе заявитель может один раз самостоятельно или через уполномоченных лиц. Заявки после истечения указанного срока не принимаются. Документы на участие в конкурсных мероприятиях подаются в министерство в закрытом конверте. На конверте дублируется заявление, вложенное в основной пакет документов. Заявка и комплект документов должны быть внесены в опись, пакет документов прошнурован и пронумерован, заверен печатью (при наличии) и подписью заявителя.



Заявитель имеет право отозвать заявку в период проведения конкурсных мероприятий по личному заявлению. Внесение изменений в заявку и приложенные к ней документы не допускается в течение всего периода проведения конкурсных мероприятий.



При приёме документов не осуществляется проверка их полноты и достоверности, данные вопросы рассматриваются на заседании конкурсной комиссии. Комиссия начнёт свою работу после окончания приёма документов в апреле в течение 20 календарных дней с даты получения реестра заявителей в 2 этапа:

- рассмотрение представленных документов на соответствие участника отбора требованиям, соответствия полноты представленных документов перечню;

- очное собеседование.



Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале, а также на официальном сайте министерства в течение 5 календарных дней после проведения конкурса в виде протокола (протоколов) заседания конкурсной комиссии.



Возрастное ограничение: 18+.

