В Бурятии до +5 градусов

Местами ожидается мокрый снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 ноября по республике переменная облачность, местами слабые осадки в виде мокрого снега. Днём 0, +5, местами -2, -7 градусов, ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с.
В Улан-Удэ сегодня без осадков. Днём до 3 градусов тепла, ветер восточный 4-9 м/с.
Местами ожидается мокрый снег
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