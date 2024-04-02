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В Забайкалье локомотив столкнулся с легковушкой

В Забайкалье локомотив столкнулся с легковушкой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По предварительной информации, жертв не удалось избежать

1 апреля в 14 часов 17 минут в Забайкальском крае, на железнодорожном переезде между станциями Зун-Торей и Борзя водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся одиночным локомотивом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

- По предварительной информации, водитель автомобиля погиб. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, - сообщили в Забайкальской железной дороге.
Забайкальский край ДТП локомотив смерть

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