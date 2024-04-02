В Забайкалье локомотив столкнулся с легковушкой

По предварительной информации, жертв не удалось избежать



1 апреля в 14 часов 17 минут в Забайкальском крае, на железнодорожном переезде между станциями Зун-Торей и Борзя водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся одиночным локомотивом.



Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.



- По предварительной информации, водитель автомобиля погиб. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, - сообщили в Забайкальской железной дороге.

