По предварительной информации, жертв не удалось избежать
1 апреля в 14 часов 17 минут в Забайкальском крае, на железнодорожном переезде между станциями Зун-Торей и Борзя водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся одиночным локомотивом.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
- По предварительной информации, водитель автомобиля погиб. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, - сообщили в Забайкальской железной дороге.
В Забайкалье локомотив столкнулся с легковушкой
Происшествия, Фото:
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