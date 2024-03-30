В Бурятии при пожаре пострадала женщина

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электросчётчика
Вечером 29 марта на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании дома в селе Михайловка Кижингинского района. К месту вызова был направлен личный состав 11-го Хоринского отряда ГПС Бурятии.
До прибытия первого пожарного подразделения очаг возгорания был потушен очевидцами. В результате пожара ожог 1 степени лица и шеи получила 36-летняя собственница дома. Огнём повреждены стена комнаты и потолок на общей площади 12 кв.м.
- По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрического счётчика: со слов очевидцев, при включении электроприбора в розетку, счётчик начал искриться, что и привело к возгоранию, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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Происшествия, Фото:
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