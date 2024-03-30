30 марта

29 марта

Популярное

В Бурятии при пожаре пострадала женщина

В Бурятии при пожаре пострадала женщина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электросчётчика

Вечером 29 марта на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании дома в селе Михайловка Кижингинского района. К месту вызова был направлен личный состав 11-го Хоринского отряда ГПС Бурятии.

До прибытия первого пожарного подразделения очаг возгорания был потушен очевидцами. В результате пожара ожог 1 степени лица и шеи получила 36-летняя собственница дома. Огнём повреждены стена комнаты и потолок на общей площади 12 кв.м.

- По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрического счётчика: со слов очевидцев, при включении электроприбора в розетку, счётчик начал искриться, что и привело к возгоранию, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

агентство ГО и ЧС пожарные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии при пожаре пострадала женщина
В Бурятии при пожаре пострадала женщина
Происшествия, 30.03.2024
По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электросчётчика
Женщина погибла в провалившейся под лёд машине на Байкале
Женщина погибла в провалившейся под лёд машине на Байкале
Происшествия, 30.03.2024
Толщина льда в месте происшествия не превышает 10 сантиметров

В Монголии из-за сильной метели столкнулись не менее 17 автомобилей
В Монголии из-за сильной метели столкнулись не менее 17 автомобилей
Происшествия, 29.03.2024
Массовое ДТП произошло на дороге на Улан-Батор
В Иркутской области с контрабандиста леса взыщут 40 млн рублей
В Иркутской области с контрабандиста леса взыщут 40 млн рублей
Происшествия, 29.03.2024
Лес незаконно экспортировали в том числе в Афганистан
Двух иркутян будут судить за когти и череп краснокнижного беркута
Двух иркутян будут судить за когти и череп краснокнижного беркута
Происшествия, 29.03.2024
Редкую птицу незаконно купили у охотника-браконьера
В Бурятии трижды тряхнуло северный район
В Бурятии трижды тряхнуло северный район
Происшествия, 29.03.2024
Возле Северомуйска с утра произошло несколько подземных толчков
Улан-удэнец «инвестировал» в мошенников 5,5 млн рублей
Улан-удэнец «инвестировал» в мошенников 5,5 млн рублей
Происшествия, 29.03.2024
Мужчина набрал кредиты сам и попросил оформить их жену и друга
В Бурятии неизвестные разнесли сельский туалет
В Бурятии неизвестные разнесли сельский туалет
Происшествия, 29.03.2024
Они оторвали там дверь и делали свои дела прямо на пол

В Забайкалье задержали водителя со 125 свёртками наркотика
Происшествия, 29.03.2024
Автомобилиста остановили для проверки документов
В Бурятии возле магазина сгорели «Жигули»
В Бурятии возле магазина сгорели «Жигули»
Происшествия, 29.03.2024
Авто вспыхнуло из-за короткого замыкания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^