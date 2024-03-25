В Иркутской области столкнулись три большегруза









ДТП с участием трёх большегрузов произошло на 145 километре трассы «Байкал» вблизи посёлка Бабха Слюдянского района Иркутской области.По предварительной информации, водитель ГАЗ выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с «Фредлайнер Колумбия», после чего тягач столкнулся с большегрузом «Скания».- В результате случившегося 47-летний мужчина, находившийся за рулём «Фредлайнер Колумбия» с тяжелыми травмами доставлен бригадой скорой медицинской помощи в медучреждение, - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.Полицейские разбираются в обстоятельствах дорожной аварии. На месте ДТП инспекторы регулируют дорожное движение.