25 марта

24 марта

Популярное

В Иркутской области столкнулись три большегруза

В Иркутской области столкнулись три большегруза
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Тяжёлые травмы получил один из водителей

ДТП с участием трёх большегрузов произошло на 145 километре трассы «Байкал» вблизи посёлка Бабха Слюдянского района Иркутской области.

По предварительной информации, водитель ГАЗ выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с «Фредлайнер Колумбия», после чего тягач столкнулся с большегрузом «Скания».


- В результате случившегося 47-летний мужчина, находившийся за рулём «Фредлайнер Колумбия» с тяжелыми травмами доставлен бригадой скорой медицинской помощи в медучреждение, - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские разбираются в обстоятельствах дорожной аварии. На месте ДТП инспекторы регулируют дорожное движение.



ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области столкнулись три большегруза
В Иркутской области столкнулись три большегруза
Происшествия, 25.03.2024
Тяжёлые травмы получил один из водителей
Житель Бурятии одним ударом ножа убил друга
Житель Бурятии одним ударом ножа убил друга
Происшествия, 25.03.2024
Ранее он уже был судим за убийство
В Иркутске раскрыли убийство с расчленением 16-летней давности
В Иркутске раскрыли убийство с расчленением 16-летней давности
Происшествия, 25.03.2024
В 2008 году на Ангаре обнаружили труп без головы, рук и ног

В Бурятии клещ укусил ребёнка
В Бурятии клещ укусил ребёнка
Происшествия, 25.03.2024
Жителей республики предупреждают о начале сезона клещей
Под Иркутском водитель Subaru сбила насмерть пешехода
Под Иркутском водитель Subaru сбила насмерть пешехода
Происшествия, 25.03.2024
Наезд произошёл в тёмное время суток
В Иркутске на пожаре в квартире погиб мужчина
В Иркутске на пожаре в квартире погиб мужчина
Происшествия, 25.03.2024
Возгорание произошло из-за короткого замыкания
Житель Бурятии схлопотал «условку» из-за 280 рублей
Житель Бурятии схлопотал «условку» из-за 280 рублей
Происшествия, 25.03.2024
Мужчина потратил деньги с чужой карты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^