Он решил сжечь в бочке мусор
Этот инцидент произошёл накануне в Северобайкальске. Местный житель решил сжечь мусор в бочке, несмотря на то, что во время особого противопожарного режима это запрещено.
От разлетающихся в разные стороны искр вспыхнула сухая трава на участке. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание площадью в 200 квадратных метров. Теперь мужчине грозит административный штраф размером от 10 до 20 тысяч рублей, рассказали в республиканском управлении МЧС.
Житель Бурятии устроил пожар на своём участке
Власть, Фото:
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