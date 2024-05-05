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Житель Бурятии устроил пожар на своём участке

Житель Бурятии устроил пожар на своём участке
Власть,  Фото:МЧС по Бурятии
Он решил сжечь в бочке мусор

Этот инцидент произошёл накануне в Северобайкальске. Местный житель решил сжечь мусор в бочке, несмотря на то, что во время особого противопожарного режима это запрещено.

От разлетающихся в разные стороны искр вспыхнула сухая трава на участке. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание площадью в 200 квадратных метров. Теперь мужчине грозит административный штраф размером от 10 до 20 тысяч рублей, рассказали в республиканском управлении МЧС.  
возгорание трава МЧС

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