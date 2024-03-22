Мэр Улан-Удэ: «По нацпроекту за 5 лет отремонтировано почти 130 км магистралей»

- По программе «Безопасные качественные дороги» за 5 лет отремонтировано почти 130 километров магистралей на общую сумму более 3 млрд рублей. Только в прошлом году мы привели в порядок 22 км дорог. На ремонт было направлено 700 млн рублей. Качество ремонта дорог находится на постоянном контроле сотрудников администрации и депутатов горсовета, - рассказал Игорь Шутенков.С 2021 года силами комбината по благоустройству стали делать ямочный ремонт дорог, с 2023 года – осуществлять контроль за состоянием дорожных знаков и разметки. Для этого закупили нужную технику и материал.- Теперь ремонтируем дороги гораздо быстрее и качественнее. Раньше была такая неприятная практика – подрядчик сначала наделает ямок по всему городу, помажет их гудроном и месяц мы по ним ездили – пока он не заделает их. Сейчас мы про такие проблемы забыли, - отметил мэр.Только в 2023 году дорожные бригады комбината заделали ямы на 560 участках дорог, общей площадью 21,7 тыс. кв метров, и залили больше 8 км швов.Для повышения безопасности дорожного движения в прошлом году были модернизированы светофоры, установлены искусственные дорожные неровности, ограждения, расширены 32 остановочных кармана.- Это позволило ликвидировать 9 мест концентрации ДТП. В общей сложности благодаря принятым мерам уровень ДТП на городских дорогах за 5 лет сократился на 19 процентов, - отметил Игорь Шутенков.Для устранения пробок на дорогах на Элеваторе и на Октябре были разделены транспортные потоки. По проспекту 50-летия Октября введена отдельная полоса для общественного транспорта.Оптимизировать дорожный трафик в городе позволяет и Интеллектуальная транспортная система. За 3 года к системе подключено 77 светофорных объектов, а также установлено 66 информационных табло на остановках, которые в режиме реального времени информируют горожан о прибытии транспорта.- В этом году модернизируем и подключим к интеллектуальной системе ещё 6 светофоров. Также приобретаем систему метеомониторинга, которая позволит городским службам оперативно реагировать на дорожную ситуацию, - поделился мэр.